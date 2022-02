Ein 18-jähriger Fahranfänger kam am Dienstagmorgen auf der Eschlipper Talstraße Richtung Drügendorf in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Wie die Polizei mitteilt, vermutlich wegen einer momentanen Unachtsamkeit in seinem Geländewagen.

Der junge Mann steuerte unkontrolliert über den rechten Bordstein und streifte mit der rechten Fahrzeugseite einen Lichtmasten. Das rechte Vorderrad prallte dabei dermaßen gegen den Leuchtenträger, dass der Reifen samt Aufhängung vom Fahrzeug abgerissen wurde. Nach wenigen Metern blieb der fahruntaugliche Wagen stehen und musste letztendlich abgeschleppt werden.

Der Fahrer blieb unverletzt, der Gesamtschaden beträgt zirka 10000 Euro.

Vorschaubild: © Christopher Schulz