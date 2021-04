Schwerer Verkehrsunfall bei Eggolsheim - Mann stirbt im Krankenhaus, zwei andere verletzt: Tödliche Verletzungen erlitt ein 74-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (23. April 2021) auf der Kreisstraße FO17. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken am Tag des Unfalls. Es ist der zweite tödliche Unfall in Franken an diesem Tag: Bei Ebern war am Freitag ein Mann bei einem Flugunfall ums Leben gekommen.

Gegen 17.30 Uhr befuhr der 74-Jährige mit seinem Citroen die Kreisstraße „Fürstenweg“ von Forchheim aus in nördliche Richtung. Kurz vor der Ortschaft Bammersdorf näherte sich der Citroenfahrer einem sehr langsam, in gleiche Richtung fahrenden Mini eines 18-Jährigen und prallte aus bislang ungeklärter Ursache in das Heck des Fahrzeugs. Grund für die geringe Geschwindigkeit des Minifahrers war ein vor ihm fahrender Radfahrer.

Tödlicher Verkehrsunfall bei Eggolsheim: Mann fährt Auto ins Heck - und erliegt seinen Verletzungen

Geistesgegenwärtig lenkte der 18-Jährige noch nach links, sodass er dem Fahrradfahrer ausweichen konnte und dieser unverletzt blieb. Der 18 Jahre alte Mann erlitt durch den Aufprall leichte, sein 17-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen. Beide kamen mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 74-Jährige aus dem Landkreis Forchheim wurde schwerverletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Er erlag noch am Freitagabend seinen schweren Verletzungen, wie es in der Pressemail des Präsidiums heißt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg unterstützt ein Sachverständiger die Beamten der Polizei Forchheim zur Klärung der Unfallursache. Die Polizisten stellten die Fahrzeuge im Auftrag der Staatsanwaltschaft sicher. An den Autos entstand ein Gesamtsachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Die Kreisstraße musste während Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.