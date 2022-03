Ein 55-jähriger Motorradfahrer bog am Donnerstagnachmittag (17.03.2022) in Heroldsbach von der Albrecht-Dürer-Straße in die Hausener Straße ab und driftete mit dem Hinterrad weg.

Er gab laut Polizeiinspektion Forchheim versehentlich zu viel Gas, sodass sich das Motorrad daraufhin aufstellte und nach rechts wegkippte. Der Fahrer stürzte und wurde schwerverletzt vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Vorschaubild: © christels / pixabay.com