Ein 58-jähriger Mann fuhr am frühen Montagmorgen (14.03.2022) mit einem Betonmischer die Kreisstraße von Wohlmannsgesees in Richtung B470 bergab. Da sich Blitzeis auf der nassen Fahrbahn gebildet hatte, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in die Gegenfahrbahn.

Im Bereich einer Rechtskurve rutschte er in die Böschung, welche mit einer Gabionenmauer und einem Holzgeländer befestigt war. Der Lkw prallte mit der rechten Front in die Böschung und wurde anschließend mit dem Heck nach rechts gedreht. Durch die Wucht geriet der Betonmischer in eine leichte Seitenlage und schlug mit der Mischtrommel und dem Heck in die Mauer, so die Polizeiinspektion Ebermannstadt.

69-Jähriger fuhr auf Betonmischer zu und konnte gerade so noch abbremsen

Es entstand insgesamt ein Schaden in hohem fünfstelligen Bereich und das große Schwerlastfahrzeug musste mit einem Spezialabschlepper von der Unfallstelle entfernt werden. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Forchheim verbracht.

Unmittelbar dahinter fuhr ein 69-jähriger Mann mit seinem Mazda bergab. Von weitem sah er noch den Betonmischer, verlor ihn aber aufgrund einer Linkskurve aus den Augen. Als er ihn wieder im Blickfeld hatte, erkannte er den schlitternden Betonmischer und wollte sein Fahrzeug abbremsen. Wegen der vereisten Fahrbahn kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und schrammte mit seiner rechten Seite der Leitplanke entlang.

Kurz vor dem manövrierunfähigen Betonmischer kam er noch zum Stehen. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

