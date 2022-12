Forchheim vor 49 Minuten

Gefährlicher Sekundenschlaf

Während der Fahrt eingeschlafen: 41-Jähriger verursacht Unfall auf A73

Bei Forchheim kommt auf der A73, in der Nacht von Montag auf Dienstag, ein Mann von der Fahrbahn ab und gerät in die nahe Leitplanke. Der Polizei gegenüber gibt er Sekundenschlaf an.