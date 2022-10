Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt aktuell die Bamberger Kriminalpolizei: Unbekannten ist es am Montagabend (10. Oktober 2022) gelungen, hunderte Meter eines Starkstromkabels zu klauen. Das wird eigentlich auf einer Baustelle im Landreis Forchheim benötigt.

Kurz nach 22 Uhr machten sich der oder die Täter an dem Kabel zu schaffen, das oberirdisch zwischen Forchheim und Eggolsheim verlegt worden war und einen Durchmesser von rund sechs Zentimetern hatte. Das Kabel führte von einem Stromverteilerkasten bei Bammersdorf an einem Feldweg entlang, der direkt an der A73 liegt, und endete an einer Brückenbaustelle in Eggolsheim, erklärt das Polizeipräsidium Oberfranken.

Stromkabel bei Eggolsheim gestohlen: Diebe hinterlassen großen Schaden

Nun fehlen jedoch rund 220 Meter Kabel mit einem Gesamtgewicht von etwa zwei Tonnen. Die Diebe konnten unerkannt flüchten, nachdem sie einen Sachschaden von rund 20.000 Euro angerichtet hatten.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise: Wer am Montagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, soll sich daher unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Bamberger Kripo melden.

