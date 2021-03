Am Sonntagabend (21.03.21) kam es zu einem Tötungsdelikt in einem Wohnhaus im Ortsteil Steinbach in Kleinsendelbach (Landkreis Forchheim).

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg mitteilen, haben die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bamberg die Ermittlungen aufgenommen.

Tötungsdelikt in Kleinsendelbach: Tatverdächtiger festgenommen

Gegen 17.15 Uhr ereignete sich das Tötungsdelikt im häuslichen Bereich in dem Anwesen im Föhrenweg. Polizeieinsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen dort fest.

Kriminalbeamte aus Bamberg sowie ein Staatsanwalt aus Bamberg übernahmen vor Ort die Ermittlungen. Aufgrund der aktuell laufenden Ermittlungen konnten keine weiteren Informationen bekannt gegeben werden.

Symbolfoto: SZ Photos/Adobe Stock