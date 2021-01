Die private Montessori-Volksschule Forchheim lädt unter www.montessoriforchheim.de zu einer Online-Präsentation des Tags der offenen Tür ein. Anhand von Filmen, Interviews mit Lehrern , Schülern und Eltern sowie Mediendateien und Infomaterialien zu Aspekten der Montessori-Pädagogik gibt sie einen Einblick in das Schulleben. Anmeldungen für die erste Jahrgangsstufe im kommenden Schuljahr sind bis Freitag, 5. Februar, möglich. Infos gibt es per E-Mail an verwaltung@montessori-forchheim.de. red