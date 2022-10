Streitberg vor 50 Minuten

Motorradunfall

Zwei Schwerverletzte bei Motocross-Rennen in der Fränkischen Schweiz: Mann lief über die Rennstrecke

Bei einem Motocross-Rennen in Streitberg in der Fränkischen Schweiz kam es am Samstag zu einem schlimmen Unfall: Ein Streckenposten wollte aus ungeklärter Ursache die Rennstrecke überqueren und wurde von einem Motorradfahrer erfasst. Beide Männer wurden schwer verletzt.