Ekel-Anschlag im Kreis Forchheim: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Haupteingangstür des Kindergartens am Pfarrgarten in Stöckach mit Fäkalien beschmiert.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt unter der Telefonnummer: 09194/7388-0 zu melden.

