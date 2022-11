Gemeinsam mit Mama oder Papa in fremde Welten eintauchen, Bilder anschauen und erste Geschichten lesen: Laut einer Studie von Stiftung Lesen erleben Kinder in etwa 40% der Familien nicht, wie schön Vorlesen ist, obwohl der Spaß am Lesen ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn ist.

Wie das Landratsamt Forchheim berichtet, beteiligen sich seine Familienbildung und sein Bildungsbüro am bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 18.11.2022, um Kinder für das Lesen zu begeistern. Schulen, Kitas und Familienbildungsstätten waren aufgerufen mit eigenen Aktionen beim diesjährigen Motto „Gemeinsam einzigartig“ mitzumachen.

Dem Aufruf sind der Familienstützunkt Ebermannstadt, die Grundschule Wiesental, die Grundschule Hallerndorf und die Martinsschule Forchheim gefolgt.

Die Gruppe Lesespaß, ehrenamtliche Vorleserinnen und Vorleser der Leseinitiative Generationentreff Forchheim werden in den Grundschulen Burk und Buckenhofen und in der Stadtbücherei Forchheim am Nachmittag von 15 bis 16 Uhr allen interessierten Kinder von 3-12 Jahren vorlesen.

Alle Beteiligten haben ein wertvolles Bücherpaket über das Bildungsbüro Forchheim erhalten.

Wer Interesse hat, auch Vorleserin oder Vorleser zu werden, kann sich gerne an Anita Klier wenden: anitaklier@t-online.de