Neunkirchen am Brand vor 1 Stunde

Bürgerbeteiligung

So kam die erste virtuelle Bürgerversammlung im gesamten Landkreis Forchheim an

In Neunkirchen am Brand fand die erste virtuelle Bürgerversammlung des gesamten Landkreises Forchheim statt. Mit den normalen Versammlungen in den Ortsteilen werden etwa 100 Bürger angesprochen. Am Computer waren es viel mehr.