"Wie jedes Jahr bedeutet Weihnachten für mich ein Zusammentreffen mit der Familie . In Sachen Corona-Regelungen fallen wir zum Glück in die erlaubte Personenanzahl. Meine drei Kinder, mein Schwiegersohn , mein Mann, ich und mein kleines Enkelkind haben uns darauf geeinigt, dass es ausgewogene Festtagsessen gibt. Am 24. gibt es zum Beispiel vegetarische Burger und am ersten Weihnachtsfeiertag den klassischen Sauerbraten. Uns geht es nicht darum, sich mit Geschenken zu überhäufen. Wir ziehen jedes Jahr am Weihnachtsabend jeweils einen Wichtel aus der Familie , somit hat jeder ein Jahr Zeit, sich Gedanken um ein passendes Geschenk zu machen. Heiligabend wird dieses Jahr vor allem aus zwei Gründen anders werden: Zum einen weil wir wegen Corona mit der Familie nicht, wie sonst, die Christmette besuchen können, und zum anderen weil wir mit unserem Enkelkind die Bescherung früher und anders gestalten werden: Alle zusammen singen "Stille Nacht" und mit der Querflöte werden Weihnachtslieder gespielt. An den Feiertagen werden wir Gesellschaftsspiele spielen, spazieren gehen und viel essen. Mein Wunsch wäre, dass möglichst viele Menschen zusammen kochen und nach Möglichkeit Produkte aus der Region verwenden."