Ebermannstadt vor 32 Minuten

Kletterunfall

Sicherungshaken verliert an Halt: Kletterer stürzt in der Fränkischen Schweiz ab

Ein Kletterer war gemeinsam mit Bekannten am Kletterfelsen "Hexenküche" in der Fränkischen Schweiz. Plötzlich verlor sein Sicherheitshaken an Halt und er stürzte in die Tiefe.