Muggendorf vor 13 Minuten

Unfall

Autofahrer übersieht Wandergruppe in Fränkischer Schweiz: 26-Jähriger schwer verletzt

In Muggendorf in der Fränkischen Schweiz hat ein Autofahrer eine Wandergruppe am Straßenrand zu spät gesehen. Ein 26-Jähriger wurde schwer verletzt.