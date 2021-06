Ein 50-jähriger Bauarbeiter hat sich am Donnerstagmittag (10. Juni 2021) bei Trockenbauarbeiten in einem Einfamilienhaus verletzt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Ebermannstadt stieg er gerade vom Obergeschoss über eine Leiter ins Dachgeschoss, als er plötzlich aus ungeklärter Ursache drei Meter in die Tiefe stürzte.

Er schlug auf dem Estrichboden auf. Ein Arbeitskollege verständigte den Bauherrn, welcher wiederum sofort den Rettungsdienst alarmierte. Der 50-Jährige klagte über Becken- und Rückenschmerzen und wurde zur Abklärung in die Uni-Klinik Erlangen gebracht.

