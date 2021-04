Einen ausgeschlachteten und nicht mehr funktionstüchtigen Roller haben bislang Unbekannte in der Mühlenstraße in Ebermannstadt entsorgt.

Wie die Polizeiinspektion Ebermannstadt in einer Pressemitteilung am Freitag (30. April 2021) berichtet, fehlten an dem blauen Roller zwar die Kennzeichen, jedoch konnten die Beamten die Fahrgestellnummer finden.

Schrottroller in Ebermannstadt entsorgt: Polizei sucht Zeugen

Nun ermittelt die Polizei gegen die unbekannten Entsorger wegen des Verstoßes nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und bitten um Zeugenhinweise.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09194/7388-0 bei der Polizei Ebermannstadt zu melden.