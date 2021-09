Die Stadtwerke Ebermannstadt Versorgungsbetriebe GmbH geben die Errichtung eines neuen Hochbehälters in Rüssenbach bekannt. Der bestehende Hochbehälter aus dem Jahr 1927 werde altersbedingt stillgelegt und anschließend abgebrochen. Der zukünftige Hochbehälter bestehe aus drei Kunststoff-Fertigmodulen. Diese seien mittels Schwertransport und Autokran in die vorbereitete Baugrube gehoben worden. Anschließend erfolge die Verbindung der Module untereinander und der Anschluss der neu verlegten Wasserleitungen sowie der Stromversorgung und Steuertechnik.

Der Standort liege ca. fünf Meter höher als der des alten Hochbehälters, sodass den Rüssenbachern künftig ein um ca. 0,5 bar höherer Wasserdruck zur Verfügung stehe. Zudem sei die Kapazität des Hochbehälters von 60 auf 150 Kubikmeter erhöht worden und Platz für weitere technische Ausrüstung für den Bedarfsfall vorgesehen.

Die Befüllung des Behälters erfolge wie gewohnt über die Quelle in Rüssenbach. Im neuen Hochbehälter werde das wertvolle Trinkwasser gespeichert und nach Bedarf in ausreichender Menge und Druck an die Bevölkerung abgegeben. Das überschüssige Trinkwasser werde vom Hochbehälter Rüssenbach nach Ebermannstadt gepumpt. Im Bedarfsfall könne auch eine wechselseitige Versorgung von Ebermannstadt nach Rüssenbach erfolgen. Somit sei eine versorgungssichere Wasserversorgung garantiert.

Die Erneuerung des Hochbehälters sei die letzte und aufwendigste Phase der bereits im letzten Jahr begonnenen Sanierung der Wasserversorgung im Ortsteil Rüssenbach. So sei ein neuer Quellsammelschacht errichtet und eine neue Hauptwasserleitung auf einer Länge von 500 Metern verlegt worden. Mit dem Anschluss des Hochbehälters an die neu verlegte Wasserleitung sowie die Einbringung der Stromversorgung und Steuertechnik solle die Baumaßnahme bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.