Gebürtige Forchheimerin Sina Wilke verlässt Krimireihe "Die Rosenheim-Cops"

verlässt Krimireihe Nach fünf Jahren gibt sie ihre Rolle als ZDF-Gerichtsmedizinerin auf

gibt sie ihre Rolle als auf Der Grund: Die Schauspielerin (36) will sich weiterentwickeln

Die Schauspielerin Sina Wilke, 1985 in Forchheim geboren, verlässt die ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops". Das hat die 36-Jährige via Facebook bekannt gegeben. Ihr Beweggrund: Wilke will sich als Darstellerin weiterentwickeln, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet.

Schauspielerin aus Forchheim: Sina Wilke (36) kehrt "Rosenheim-Cops" den Rücken

Wilke spielte bei den "Rosenheim-Cops" die Gerichtsmedizinerin Sandra Mai. Nach insgesamt fünf Jahren verlässt sie nun die langjährige Vorabend-Krimreihe, um zu neuen Ufern aufzubrechen. "Ich möchte mich verbeugen und Danke sagen: bei dem wundervollen Team der RoCops, den bezaubernden Kollegen und bei den treuen Zuschauern und Fans", teilte die Schauspielerin mit.

Beruflich will die gebürtige Fränkin fortan neue Wege gehen: "Jetzt schließt sich ein Vorhang und ich freue mich darauf, dass noch ein paar weitere aufgehen". Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, wird Wilke voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 in sieben neuen Folgen ein letztes Mal bei den "Rosenheim-Cops" zu sehen sein.

