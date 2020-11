Fr die Literatur-Veranstaltungsreihe "Bltterwald" waren in diesem Jahr wieder Autoren nach Forchheim eingeladen worden, darunter Katharina Down mit der Vorstellung ihrer Buchtrilogie "Die Ritter des Roten Berges". Coronabedingt mussten alle Lesungen abgesagt werden. Katharina Down, die im Rahmen der geplanten Lesung ihre alte Heimat Franken besucht hatte, ist zwischenzeitlich zurck in England, wo sie seit ber 20 Jahren mit ihrer Familie lebt. Zu ihrem Thema "Franken und Forchheim zur Zeit der Ritter" gibt es auch ohne "Bltterwald" Lesetipps fr lange Winterabende und Anregungen fr einen kleinen mittelalterlichen Forchheimer Stadtspaziergang.