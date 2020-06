Reuther Wohnhaus drohte, in Baugrube zu stürzen

Seit der Nacht auf Sonntag hat es in der Region viel geregnet. Eine der Folgen: Der Erdboden weicht auf. Im Wacholderweg an der Grenze zwischen Forchheim und dem Stadtteil Reuth führte das dazu, dass ein Hang unterspült wurde und in Richtung einer Baugrube rutschte. Am Montag sackte der Boden direkt am Wohnhaus um bis zu einen Meter in die Tiefe. Erst stürzte die Mauer am Garten ein, dann gab es Schäden an einem kleineren Gebäude und dem Gartenweg.

Schock beim Fensterblick

Hausbesitzer Thomas Binder schildert seine Eindrücke: "Beim Blick aus dem Fenster kam der erste Schock. Ich bin gleich rausgerannt und habe gesehen, dass meine Mauer zum Nachbargrundstück Geschichte war." Im gesamten Garten traten Risse im Boden auf. Der Weg, der direkt am Haus entlangführte, liegt in Trümmern. Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Menschen mehr im Haus schlafen, da die Baugrube abrutschen könnte.

Das THW versuchte mit einem Großaufgebot, den Hang zu stabilisieren. Dazu wurde Material in die Baugrube und an den Hang geschüttet. Binder hofft nun, dass die Maßnahmen der Feuerwehr und des THW Wirkung zeigen und das Wohnhaus nicht beschädigt wird. "Ich möchte in meinem Haus noch viele Jahre verbringen, ohne dass es einsturzgefährdet ist", erklärte der Bewohner.

Ein Anwohner der angrenzenden Mayer-Franken-Straße hatte die Abbruchkante bemerkt, die Teile seiner Gartenmauer sowie des Gartens und des Gerätehauses zum Abrutschen brachte, und gegen 19 Uhr die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte der FFW Reuth baten wenige Minuten später um Unterstützung der THW-Ortsverbände aus Forchheim und Kirchehrenbach.

Da klar war, dass sich der Einsatz bis in die Nacht ziehen würde, bauten die 30 THWler zunächst eine Beleuchtung auf. Zudem richteten die Helfer mit LKW-Kippern, darunter zwei eines privaten Bauunternehmens, einen Pendelverkehr zwischen dem Einsatzort sowie einem Sand- und Kieswerk ein. Über den Abend hinweg schütteten sie zwischen 150 und 200 Tonnen Recyclingmaterial in die Grube, das den Hang befestigte.

Gebüsch behinderte Absicherung

Ein Teil des THWs kümmerte sich um die Befreiung der Grundstücksmauer von einem großen Gebüsch, das die weitere Absicherung behinderte. Andere Helfer verarbeiteten Bauholz in Pfähle. Zusammen mit einer Plane verhinderten diese, dass weiteres Wasser eindrang. Das Rote Kreuz versorgte die Kräfte mit Essen und Getränken. Gegen 2 Uhr beendeten die Ehrenamtlichen den Einsatz.