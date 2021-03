Hier finden Sie den Polizeibericht der Polizeiinspektion Forchheim. Wir geben die Meldungen ungekürzt und unbearbeitet wieder.

Hier sind die Meldungen vom Sonntag, 21.03.2021:

Unfälle

FORCHHEIM. Etwa 500,-- EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Samstagmittag an der Einmündung Serlbacher Straße in die Untere Kellerstraße. Ein 64-jähriger Ford-Fahrer wollte aus der Serlbacher Straße nach links auf die Untere Kellerstraße einfahren. Er übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 37-jährigen Peugeot-Fahrer, der von links kam. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

DORMITZ. LKR. FORCHHEIM. Zwei leicht verletzte Personen und etwa 25.000,-- EUR Sachschaden sind die Folgen eines Unfalles vom Samstagmittag. Ein 70-jähriger Suzuki-Fahrer war von Kleinsendelbach kommend auf der Südumgehung Neunkirchen am Brand in Richtung Dormitz unterwegs. An der Einmündung in die Staatsstraße zwischen Neunkirchen und Dormitz wollte er nach links Richtung Dormitz abbiegen. Er missachtete hierbei die Vorfahrt eines von links kommenden 28-jährigen Seat-Fahrers. Es kam zum Frontalzusammenstoß im Einmündungsbereich. Dadurch wurden beide Fahrer leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen.

Unfallfluchten

HEROLDSBACH. LKR. FORCHHEIM. Im Vorbeifahren touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer am vergangenen Freitag in der Zeit von 15.45 bis 17.45 Uhr einen weißen Audi A4 in der Hollergasse. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250,-- EUR. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ermittlungen wegen Unfallflucht wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter 09191/70900 bei der Polizei zu melden.

Diebstähle

FORCHHEIM. Offensichtlich in der Nacht zum Samstag versuchte ein Unbekannter mehrere Geräteschuppen und Hütten in der Kleingartenanlage „Hugo Post“ aufzubrechen. In zwei Kleingärten wurden entsprechende Türen gewaltsam angegangen. Ein Entwendungsschaden konnte bislang nicht festgestellt werden. Der unbekannte Täter richtete etwa 100,-- EUR Sachschaden an. Verdächtige Wahrnehmungen an die Polizei unter 09191/70900.

Polizeibericht vom 20.03.2021:

Unfälle

Eggolsheim. Am Freitagnachmittag fuhr ein 81-jähriger Opelfahrer von Burg Feuerstein in Richtung Drosendorf a. Eggerbach. Hierbei geriet er in die Leitplanken und touchierte einen Kurvenanzeiger. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus Forchheim. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Unfallfluchten

Keine Meldungen

Diebstähle

Forchheim. In der Zeit von 10.03.2021, 12.00 Uhr, bis 11.03.2021, 17.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein blaues Mountainbike der Marke „Serious“. Dieses war versperrt im Bereich der Hauptstraße 67 abgestellt. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0.

Hallerndorf. Am Sonntag, 14.03.2021, gegen 16.15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine massive Holzbank, welche an einem Feldweg im Bereich des Aussiedlerhofes „Dormann“ aufgestellt war. Der unbekannte Täter war hierbei mit einem dunklen Kleinbus unterwegs. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0.

Forchheim. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein bislang unbekannter Täter das vordere amtliche Kennzeichen eines weißen Mercedes - Benz. Der Pkw war zu dieser Zeit auf einem Parkplatz zwischen der Bayreuther Straße und dem Rodensteinweg abgestellt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0.

Sonstiges

Keine Meldungen.

