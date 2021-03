Hier finden Sie den Polizeibericht der Polizeiinspektion Forchheim. Wir geben die Meldungen ungekürzt und unbearbeitet wieder.

Unfälle

Eggolsheim. Am Freitagnachmittag fuhr ein 81-jähriger Opelfahrer von Burg Feuerstein in Richtung Drosendorf a. Eggerbach. Hierbei geriet er in die Leitplanken und touchierte einen Kurvenanzeiger. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus Forchheim. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Unfallfluchten

Keine Meldungen

Diebstähle

Forchheim. In der Zeit von 10.03.2021, 12.00 Uhr, bis 11.03.2021, 17.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein blaues Mountainbike der Marke „Serious“. Dieses war versperrt im Bereich der Hauptstraße 67 abgestellt. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0.

Hallerndorf. Am Sonntag, 14.03.2021, gegen 16.15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine massive Holzbank, welche an einem Feldweg im Bereich des Aussiedlerhofes „Dormann“ aufgestellt war. Der unbekannte Täter war hierbei mit einem dunklen Kleinbus unterwegs. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0.

Forchheim. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein bislang unbekannter Täter das vordere amtliche Kennzeichen eines weißen Mercedes - Benz. Der Pkw war zu dieser Zeit auf einem Parkplatz zwischen der Bayreuther Straße und dem Rodensteinweg abgestellt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0.

Sonstiges

Keine Meldungen.

