Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 12.12.2021

Forchheim. Weil ein Taxifahrer einen renitenten Fahrgast abwies, kam es am Samstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung am Marktplatz. Der 52-Jährige Täter beabsichtigte nämlich, sich von dort aus mit dem Taxi nach Hause fahren zu lassen. Da der amtsbekannte Mann dem Taxifahrer jedoch wegen mehrerer unangenehmer Vorfälle in den letzten Wochen persönlich bekannt war, weigerte sich dieser, den Transport durchzuführen. Der Mann wiederrum gab sich damit allerdings nicht zufrieden. Vielmehr fing dieser an, zu randalieren. Hierbei beschädigte er mutwillig das Taxi, zerbrach beide Außenspiegel des Fahrzeuges und bedrohte zudem noch den Fahrer des Taxis. Letztendlich konnte die Situation nur durch den Einsatz zweier Streifenbesatzungen der PI Forchheim bereinigt werden. Da der Mann auch die eingesetzten Beamten aggressiv anging, konnte er nur unter Anwendung unmittelbaren Zwanges auf die Polizeidienststelle verbracht werden. Aufgrund seines Verhaltens wurde er im Anschluss daran in ein psychiatrisches Krankenhaus überstellt. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt.

Bammersdorf, Lkrs. Forchheim. Völlig aus dem Ruder gelaufen ist in der Nacht zum Sonntag eines private Feier mehrerer Personen in der Oertelbergstraße. Im Laufe der Nacht bekam jene Gesellschaft nämlich „Besuch“ von mehreren Personen einer anderen Gruppe, welche unweit vom Tatort an einer anderen Örtlichkeit feierte. Die ungebetenen Gäste im Alter zwischen achtzehn und zwanzig Jahren gerieten dabei in eine handfeste Auseinandersetzung mit mehreren Feiernden, in dessen Verlauf mehrere Personen leicht verletzt wurden. Letztendlich konnte die Situation nur unter Einsatz mehrerer Streifenbesatzungen der Forchheimer Polizei vor Ort befriedet werden. Zur genauen Klärung des Geschehnisses wurden seitens der Polizei Ermittlungen wegen verschiedenster Delikte gegen mehrere Personen aufgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 12.12.2021

Fahrt unter Drogeneinfluss

Obertrubach - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden durch die Polizei Ebermannstadt mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei fiel ein junger Mann besonders auf. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei ihm rauschmitteltypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest betätigte den Verdacht, so dass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Ihn erwarten nun ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot.

Diebstahl aus Kirche

Pretzfeld - Als besonders schäbig stellten sich unbekannte Täter in Pretzfeld heraus. Diese entwendeten im Zeitraum zwischen Freitag nachmittags und Samstagvormittag eine Bargeldkasse aus der Kirche, welche dem örtlichen Kindergarten zugutegekommen wäre. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Wer hier verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, darf sich bei der PI Ebermannstadt melden.

Verkehrsunfallflucht

Gräfenberg - Im Bereich der Bayreuhter Straße wurde an einem Parkplatz, wohl durch einen Lkw, ein Verkehrsschild umgefahren. Der unbekannte Verursacher fuhr davon ohne sich um den Schaden von 150,- Euro zu kümmern. Die Ermittlungen dauern noch an.

