Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht aus Forchheim und dem Landkreis vom 03.10.2021

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim:

Unfälle

Unfallfluchten

Forchheim. In der Nacht zum Samstag wurde ein in der Bodelschwinghstraße geparkter grauer Mercedes durch ein unbekanntes Fahrzeug an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Wer kann Hinweise geben?

Diebstähle

Forchheim. Im Zeitraum von Freitagnachmittag auf Samstagmorgen wurden in einer Kleingartenanlage in der Paul-Keith-Straße insgesamt zwei Gartenhäuschen aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten hierbei die Türen mit einem Werkzeug auf. Wenngleich nichts entwendet wurde entstand dennoch ein Sachschaden von über eintausend Euro.

Sonstiges

Stiebarlimbach, Lkrs. Forchheim. Am Samstagabend wollte ein 81-Jähriger mit seinem Mercedes auf einem Parkplatz in Stiebarlimbach rückwärts ausparken. Dabei touchierte er versehentlich einen hinter ihm geparkten Ford und beschädigt diesen an der hinteren Stoßstange. Im Anschluss daran wollte der 81-Jährige wieder vorwärts in die Parklücke einfahren, gab dabei zu viel Gas und fuhr mit seinem Fahrzeug eine Böschung hinab. Nach Eintreffen der Polizei wurde bei dem Unfallfahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser brachte dabei ein Alkoholisierung von rund 0,7 Promille zutage. Der ältere Herr musste die Beamten sodann zur Blutentnahme ins Klinikum Forchheim begleiten. Dort musste er sich auch von seinem Führerschein verabschieden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Es entstand ein Gesamtsachschaden von über 10.000 Euro.

Verkehrsunfälle

Igensdorf - Samstagnacht überfuhr ein Hyundai-Fahrer aus Richtung Dachstadt kommend eine Querungshilfe und beschädigte das dortige Verkehrszeichen. Ein nachfolgender 20-jähriger BMW-Fahrer bemerkte das auf der Fahrbahn liegende Verkehrszeichen zu spät und beschädigte hierdurch sein Fahrzeug. Als der junge Mann das Verkehrszeichen von der Fahrbahn räumen wollte, musste er sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, da der Unfallverursacher gewendet hatte und zurückgefahren war. Vermutlich übersah er den jungen Mann. Der Fahrer des schwarzen Hyundai flüchtete von der Unfallstelle. Das Fahrzeug konnte später unfallbeschädigt in Igensdorf aufgefunden werden. Derzeit werden Ermittlungen zur Person des Unfallverursachers geführt.

An den Fahrzeugen und dem Verkehrszeichen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 5000,00 Euro.

Pretzfeld - In der Egloffsteiner Straße in Pretzfeld fuhr am Samstag gegen 17.15 Uhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn und stieß gegen den Pkw einer 49-jährigen Frau. Insgesamt entstand bei dem Unfall Schaden in Höhe von 5.500 Euro. Da der Mann behauptete, dass die Frau die Fußgängerampel bei Rotlicht passierte, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Polizei in Ebermannstadt unter Tel. 09194-73880 zu melden.

Kirchehrenbach - Im Verlauf des Samstags befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Flurbereinigungsweg beim Friedhof und bog in die Hauptstraße ein. Während des Abbiegevorgangs wurde das dortige Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ komplett umgeknickt und überrollt. Es wird davon ausgegangen, dass ein größeres, vermutlich landwirtschaftliches, Fahrzeug den Schaden in Höhe von 200 Euro verursachte und der Fahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Ebermannstadt unter Tel. 09194-73880 entgegen.

Lützeldorf - Am Samstagnachmittag gegen 16.25 Uhr fuhr ein 67-jähriger Honda-Fahrer von Pretzfeld in Richtung Wannbach als ihm auf Höhe Lützelsdorf ein dunkler VW-Golf zum Teil auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Mann ausweichen, überfuhr ein Feld, wurde über eine Böschung katapultiert und kam in einem Tiergehege zum Stehen. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Hinweise den Fahrer des dunklen VW-Golf nimmt die Polizeiinspektion Ebermannstadt unter 09194/7388-0 entgegen.

Pressebericht aus Forchheim vom 02.10.2021

Unfälle

HALLERNDORF. Einen entgegenkommenden Feldhäcksler hatte eine 18jährige Fahranfängerin übersehen, als sie Freitagmorgen auf dem Weg von der Forchheimer Straße in Richtung Staatstraße von der aufgehenden Sonne geblendet wurde. Die 18jährige geriet mit ihrem Pkw zu weit nach links und stieß mit dem Häcksleraufsatz der entgegenkommenden Landwirtschaftsmaschine zusammen. Die 18jährige kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

BAMMERSDORF. Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, übersah ein 26jähriger Pkw-Fahrer in der Jägersburger Straße, beim Linksabbiegen in ein Grundstück, einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der 67jährige Kradfahrer und musste mit mittelschweren Verletzungen ins Klinikum verbracht werden.

Unfallfluchten

PINZBERG. Ebenfalls einen Kradfahrer übersehen hatte gestern Mittag ein Mercedes-Fahrer, als er auf der Strecke von Effeltrich nach Pinzberg einen langsam fahrenden VW-Bulli überholen wollte. Der nachfolgende Kradfahrer welcher in gleicher Richtung ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte, wurde dabei von dem Mercedes-Fahrer nach links ins Bankett abgedrängt, wo er die Kontrolle über seine Maschine verlor und ins Feld schleuderte. Während der Kradfahrer verletzt im Feld liegen blieb, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unbekümmert fort. Eine Fahndung nach ihm verlief negativ. Allerdings ist das Kennzeichen des Flüchtigen bekannt und eine Fahrerermittlung bereits eingeleitet. Der 56jährige Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus verbracht. An seinem Motorrad entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden.

FORCHHEIM. Gestern Nachmittag wurde, im Zeitraum von 14.00 bis 16.30 Uhr, ein schwarzer Jaguar im Forchheimer Stadtgebiet angefahren. Die Fahrzeughalterin hatte ihren Pkw an verschiedenen Örtlichkeit in der Stadt abgestellt, u.a. in der in der Nürnberger Straße und in der Hornschuchallee, wo sie zuletzt feststellte, dass ihre hintere Fahrzeugtüre eingedellt und verkratzt war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen.

FORCHHEIM. Ebenfalls angefahren wurde gestern ein schwarzer Audi A6, welcher im Zeitraum von 10.00 bis 17.00 Uhr in der Wiesentstraße vorm Kino abgestellt war. Auch hier sucht die Polizei Forchheim noch Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können.

