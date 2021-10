Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 02.10.2021

Unfälle

HALLERNDORF. Einen entgegenkommenden Feldhäcksler hatte eine 18jährige Fahranfängerin übersehen, als sie Freitagmorgen auf dem Weg von der Forchheimer Straße in Richtung Staatstraße von der aufgehenden Sonne geblendet wurde. Die 18jährige geriet mit ihrem Pkw zu weit nach links und stieß mit dem Häcksleraufsatz der entgegenkommenden Landwirtschaftsmaschine zusammen. Die 18jährige kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

BAMMERSDORF. Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, übersah ein 26jähriger Pkw-Fahrer in der Jägersburger Straße, beim Linksabbiegen in ein Grundstück, einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der 67jährige Kradfahrer und musste mit mittelschweren Verletzungen ins Klinikum verbracht werden.

Unfallfluchten

PINZBERG. Ebenfalls einen Kradfahrer übersehen hatte gestern Mittag ein Mercedes-Fahrer, als er auf der Strecke von Effeltrich nach Pinzberg einen langsam fahrenden VW-Bulli überholen wollte. Der nachfolgende Kradfahrer welcher in gleicher Richtung ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte, wurde dabei von dem Mercedes-Fahrer nach links ins Bankett abgedrängt, wo er die Kontrolle über seine Maschine verlor und ins Feld schleuderte. Während der Kradfahrer verletzt im Feld liegen blieb, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unbekümmert fort. Eine Fahndung nach ihm verlief negativ. Allerdings ist das Kennzeichen des Flüchtigen bekannt und eine Fahrerermittlung bereits eingeleitet. Der 56jährige Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus verbracht. An seinem Motorrad entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden.

FORCHHEIM. Gestern Nachmittag wurde, im Zeitraum von 14.00 bis 16.30 Uhr, ein schwarzer Jaguar im Forchheimer Stadtgebiet angefahren. Die Fahrzeughalterin hatte ihren Pkw an verschiedenen Örtlichkeit in der Stadt abgestellt, u.a. in der in der Nürnberger Straße und in der Hornschuchallee, wo sie zuletzt feststellte, dass ihre hintere Fahrzeugtüre eingedellt und verkratzt war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen.

FORCHHEIM. Ebenfalls angefahren wurde gestern ein schwarzer Audi A6, welcher im Zeitraum von 10.00 bis 17.00 Uhr in der Wiesentstraße vorm Kino abgestellt war. Auch hier sucht die Polizei Forchheim noch Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können.

