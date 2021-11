Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 21.11.2021

Unfälle

Keine Meldungen.Unfallfluchten

Keine Meldungen.

Diebstähle

FORCHHEIM. Gestern Nachmittag konnte ein moldawisches Tätertrio nach begangenem Ladendiebstahl von einer Streife in der Hauptstraße gestellt werden. Die drei Osteuropäer hatten kurz zuvor in einem Modegeschäft Bekleidungsartikel im Wert von über 100 Euro entwendet. Die Verkäuferin, welche bei der Tathandlung durch einen der Beteiligten offenbar geschickt abgelenkt worden war, bemerkte den Diebstahl erst, nachdem das Trio das Geschäft verlassen hatte und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung der Beschuldigten wurden zudem etliche neu verpackte Elektronikartikel aufgefunden. Die Elektro-Artikel im Wert von gut 250 Euro konnten bislang noch nicht zugeordnet werden. Da die Beschuldigten hierfür keinerlei Rechnungen oder Belege vorweisen konnten, wird davon ausgegangen, dass es sich ebenfalls um Diebesgut handelte. Die Waren wurden sichergestellt und die Bekleidungsartikel wieder an das geschädigte Modehaus zurückgegeben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bamberg mussten die drei Beschuldigten, nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigen, wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Gegen die Drei wird nun wegen bandenmäßigen Ladendiebstahls ermittelt.

Sonstiges

FORCHHEIM: Vermeintlich als gestohlen gemeldetes Fahrzeug wieder aufgefunden-; Gestern Nachmittag meldete eine 56jährige Fahrzeughalterin ihren neun Jahre alten Ford Fiesta als gestohlen. Die vermeintliche Geschädigte war sich bei der Anzeigenerstattung sicher, ihr Kfz gegen 14.30 Uhr in der Hölderlinstraße abgestellt zu haben. Als sie gegen 16.00 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug wollte, war dieses nicht mehr auffindbar. Der besagte Pkw konnte am nächsten Morgen durch eine Streife in der Parallelstraße parkend aufgefunden werden. Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand wird nicht vom Vorliegen einer Straftat ausgegangen.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay