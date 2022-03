Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 19.03.2022



HEROLDSBACH/OESDORF. -Alkoholisierter Pkw-Fahrer gefährdet durch rücksichtlose und riskante Überholmanöver mehrere Verkehrsteilnehmer, Presseaufruf!- Gestern Nachmittag, gegen 16.00 Uhr, wurde der Polizei Forchheim ein Pkw-Fahrer gemeldet, der auf der Wegstrecke von der Buckenhofener Straße in Forchheim bis nach Wimmelbach, mehrere „geisteskranke“ Überholmanöver, sowohl inner-, als auch außerorts durchführte und dabei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Eine Streife der Polizeiinspektion Forchheim konnte das besagte Fahrzeug, einen roten Ford Kuga mit Bayreuther Kennzeichen, im Bereich Poppendorf feststellen und die Verfolgung aufnehmen. Der Fahrzeugführer, der sämtliche Anhaltezeichen missachtete und sich mit extrem überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen versuchte, konnte schließlich in Oesdorf gestoppt werden. Der 34jährige Fahrer war deutlich alkoholisiert und zeigte sich absolut uneinsichtig und aggressiv. Weil er sich weigerte auszusteigen, musste er bei seiner Festnahme mit unmittelbaren Zwang aus seinem Fahrzeug gezogen werden. Hierbei beleidigte er noch die eingesetzten Beamten. Auf den Mann kommen nun mehrere Strafverfahren zu. Nach durchgeführter Blutentnahme wurden sein Führerschein und sein Fahrzeug sichergestellt. Die Polizei Forchheim sucht nun weitere, mögliche Geschädigte. Verkehrsteilnehmer, die durch das grob verkehrswidrige und rücksichtlose Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Forchheim unter Tel 09191/7090-0 zu melden.

FORCHHEIM. Gestern Abend gerieten ein Pkw-Fahrer und ein Fahrradfahrer auf dem Netto-Parkplatz in der Schlachthofstraße in Streit. Nach Angaben des geschädigten Radfahrers und weiterer Zeugen, soll der 55jährige Autofahrer den Radfahrer letztendlich nach- und diesen dann absichtlich umgefahren haben. Der 36jährige Radfahrer machte keine Verletzungen geltend. Gegen den rabiaten Pkw-Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

FORCHHEIM. -unter BTM-Einfluss stehender Kfz-Fahrer versucht sich der Verkehrskontrolle zu entziehen und fährt gegen Baum; Fahrer hat keinen Führerschein!- Der 20jährige Fahrer eines Kleintransporter versuchte sich heute Nacht, um 00:30 Uhr, einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Bei seiner waghalsigen Flucht überfuhr der 20jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein Stoppschild und krachte schließlich im Bereich Birkenfelder Straße/Dreikirchenstraße gegen einen Baum und einen Pfosten. Nach weiterer kurzer Flucht zu Fuß, konnte der Mann schließlich in einem Hinterhof festgenommen werden. Seine ebenfalls flüchtige Beifahrerin konnte wenig später ebenso dingfest gemacht werden. Ein, beim Fahrer durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, weswegen er zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht wurde. Bei ihm konnten zudem geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Seine Beifahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste deswegen ebenfalls ins Krankenhaus verbracht werden. Der junge Mann muss sich nun wegen mehrerer Straftaten, u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Wie sich zudem herausstellte, besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis!

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 19.03.2022

Unterleinleiter

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ins Sportheim und in den Kindergarten in Unterleinleiter eingebrochen. Als Mitarbeiter am Freitagmorgen den Kindergarten aufsperrten erlebten sie eine böse Überraschung. In der Nacht hatten Unbekannte ein Fenster des Kindergartens aufgehebelt und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen mussten sie jedoch ohne Beute flüchten.

Auch im Sportheim gingen die Einbrecher ähnlich vor. Etwa im selben Zeitraum drangen sie ins Gebäude ein, diesmal jedoch über eine aufgehebelte Eingangstür. Auch hier konnten sie keine Beute machen. Insgesamt verursachten die Täter einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Ebermannstadt bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im Zeitraum von Donnerstagabend, den 17. März 2022, bis zum Freitagmorgen, den 18. März 2022, verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen im Bereich des Sportheimes oder des Kindergartens in Unterleinleiter wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ebermannstadt, Tel. 09194/7388-0, in Verbindung zu setzen.

Ebermannstadt

Am Freitagnachmittag, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr, fuhr ein 75-Jähriger mit seinem Pkw gegen den Pfeiler einer Gartenmauer in der Mozartstraße. Trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von ca. 500,- Euro entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden ordnungsgemäß zu melden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort. An seinem VW entstand zudem noch ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro.

Unterleinleiter/Ebermannstadt

Im Laufe des Freitags konnten im Ortsbereich von Unterleinleiter und Ebermannstadt mehrere herrenlose Fahrräder aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich um zwei Kinderfahrräder und zwei Damenfahrräder. Die Fahrräder wurden durch die Polizeiinspektion Ebermannstadt sichergestellt und werden an die Fundämter der Gemeinden weitergeleitet. Mögliche Eigentümer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt, Tel. 09194/7388-0, zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 27.02.2022

Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Hiltpoltstein

Samstagabend wurde in Kemmathen ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Nürnberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Nachdem ein zunächst durchgeführter Drogenvortest positiv verlief wurde von der Polizei eine Blutentnahme angeordnet und das Fahrzeug vor Ort abgestellt. Der Betroffene muss mit einem Fahrverbot und einer Anzeige rechnen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 27.02.2022

Neunkirchen am Brand. Am Samstagvormittag, verletzte sich ein 58jähriger, in einem Waldstück, bei Baumfällarbeiten schwer an der Schulter. Nachdem der Stamm ordnungsgemäß eingesägt war, brach dieser, vermutlich unter Spannung stehend, unkontrolliert ab und schnellte im Anschluss gegen den Arbeiter. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Langensendelbach. Zwei, dem Anschein nach etwa 18jährige männliche Jugendliche, konnten am Sonntag gegen 01.30 Uhr dabei beobachtet werden, wie sie in der Bubenreuther Straße, Ortsteil Bräuningshof, ein Auto beschädigten. An einem orangefarbenen Skoda verbogen sie das hintere Nummernschild. Weiterhin legten sie Holzstücke unter dort geparkte Fahrzeuge . Einer der Täter trug ein weißes Hemd und einen schwarzen Sakko. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim entgegen.

Forchheim. Am frühen Sonntagmorgen kamen sich in der Bamberger Straße, ein 25jähriger Forchheimer und ein 21jähriger aus dem Landkreis in die Haare. Bei der Rauferei verletzten sich die Kontrahenten leicht. Die Raufbolde erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 26.02.2022

Unfälle

Forchheim. Am Freitag um 05:45 Uhr missachtete an der Kreuzung Willy-Brandt-Allee und Franz-Josef-Strauß-Straße ein 25-jähriger Ford-Fahrer die Vorfahrt eines 22-jährigen BMW-Fahrers. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß. An beiden Autos entstand insgesamt 11.000.- Euro Sachschaden und der Fahrer des BMWs wurde leicht verletzt.

Unfallfluchten

Neunkirchen a.Brand. Ein orangefarbener Pkw fuhr in der Gräfenberger Straße gegen einen geparkten schwarzen Pkw Audi Q5, ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 1000.- Euro zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich am Freitag um 10 Uhr. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

Forchheim. Am Freitag zwischen 18:15 bis 18:30 Uhr wurde auf dem REWE-Parkplatz in der Bayreuther Straße ein dort parkender grauer Pkw Audi A4-Avant angefahren. Der Verursacher flüchtete ohne sich um den Schaden von ca. 1000.- Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

