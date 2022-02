Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 05.02.2022

Igensdorf - Am Freitagvormittag kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der VR Bank in Igensdorf. Ein Bankmitarbeiter bemerkte gegen 13:30 Uhr, dass sein Pkw von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren worden war. Mehrere Kratzer am Kotflügel waren die Folge. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Um Hinweise zum Verursacher bittet die PI Ebermannstadt.

Gräfenberg - Zu mehreren Anrufen durch Betrüger kam es im Laufe des Freitagnachmittags. Mit der bekannten Masche „Schockanruf“ wollten die Täter von mehrere Senioren Geld erbeuten. Diese waren jedoch allesamt gewarnt und fielen nicht auf den Trick herein. In diesem Zusammenhang bittet die PI Ebermannstadt abermals, Angehörige insbesondere Senioren und Seniorinnen über dieses Phänomen aufzuklären und zu sensibilisieren.

Vorschaubild: © Friso Gentsch/dpa