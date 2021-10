Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeimeldungen aus Stadt und Landkreis Forchheim vom Sonntag, 31.10.2021

Unfälle

Unfallfluchten

Diebstähle

FORCHHEIM. Am Samstag wurde in der Zeit von 08:00 bis 16:00 Uhr ein rot/silbernes Damenrad der Marke Herkules entwendet. An dem Rad befand sich vorne und hinten jeweils ein schwarzer Fahrradkorb. Das Rad war an einem Pfosten am hinteren Eingang des Blankgebäudes in der Äußeren Nürnberger Straße angekettet. Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen.



Sonstiges

Polizeimeldungen aus Stadt und Landkreis Forchheim vom Samstag, 30.10.2021

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim:

Unfälle

Forchheim. Der 23-jährige Fahrer eines BMWs fuhr am Freitag, um 14:10 Uhr in der Adenauerallee aus Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt wartenden Mazda eines 73-jährigen Mannes auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Mazda auf einen vor ihm stehenden Nissan eines 69-Jähringen geschoben. Der BMW und der Mazda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Beifahrer des Mazda sowie der Fahrer des Nissan erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ca. 14000.- Euro Sachschaden.

Forchheim. Auf Grund überhöhter Geschwindigkeit kam am Freitag, um 20:20 Uhr in der Daimlerstraße ein 19-jähriger Audi-Fahrer in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt, aber an seinem Pkw entstand massiver Frontschaden in Höhe von ca. 6000.- Euro. Der Fremdschaden am Baum, den dortigen Sträuchern und einem Werbebanner wurde auf ca. 1000.- Euro geschätzt.

Unfallfluchten

Forchheim. Ein weißer Kleintransporter kam am Donnerstag, um 07:55 Uhr „Am Steckerplatz“ zu weit nach rechts und drängte dadurch einen 14-jährigen Fahrradfahrer Richtung Bordsteinkante, so dass dieser stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Am Fahrrad entstand ca. 100.- Euro Sachschaden. Der Verursacher fuhr Richtung Bahnhof weiter, ohne sich um den gestürzten Schüler zu kümmern. Hinweise zum flüchtigen Kleintransporter nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

Sonstiges

Forchheim. Am Freitag zwischen 14:00 bis 16:00 Uhr beschmierte jemand am Paradeplatz die Rückseite der HypoVereinsbank mit einem ca. 50 cm langen Graffiti. Der dadurch entstandene Sachschaden wird mit ca. 100.- Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

Forchheim. Der 31-jährige Fahrer eines E-Scooters geriet am Freitag, um 21:10 Uhr in der Bayreuther Straße in eine Verkehrskontrolle, wobei die Beamten feststellten, dass er ohne gültigen Versicherungsschutz, aber dafür mit 0,84 Promille Alkohol unterwegs war. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

