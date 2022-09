Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 10.09.2022

Unfallfluchten

Forchheim. Am Freitag kam es gegen 10.30 Uhr auf der Staatsstraße bei Drügendorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem grauen Ford und einem grünen Lkw. Der Pkw wollte den Lkw zunächst überholen, brach den Überholvorgang wegen Gegenverkehr ab. Beim Wiedereinscheren touchierte der Pkw den Lkw im hinteren linken Bereich. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro. Der Lkw entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Folgen zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter der Rufnummer 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.

Kleinsendelbach. Am Freitag befuhr eine 37-jährige Mercedesfahrerin die Staatsstraße aus Neunkirchen am Brand kommend nach Kleinsendelbach. Am Ortseingang kam aus der Adlerstraße eine Radfahrerin und bog in die Staatsstraße ein. Die Mercedesfahrerin wich der Radfahrerin aus und geriet mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern. Hierbei stieß sie mit dem Fahrzeug gegen eine Leitplanke. Der 17-jährige Beifahrer erlitt hierbei ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma. Es entstand ein Sachschaden von 10500 Euro. Zeugen des Unfalles oder die Radfahrerin selbst werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter der Rufnummer 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 10.09.2022

Landkreis Forchheim

Fischwilderei

Wiesenttal. Am Freitagabend fielen ein 23 jähriger und eine 33 jähriger Mann im Bereich der Wiesent auf, welche ohne erforderliche Berechtigung im dortigen Gewässer angelten. Der Gewässerinhaber verständigte die Polizei, welche die Personalien feststellte. Es wird nun eine Anzeige wegen Fischwilderei bei der Staatsanwaltschaft Bamberg vorgelegt.

Verkehrsunfall

Hiltpoltstein. Auf der B2 im Ortsteil Kappel kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einen Pkw. In einer Kurve schätzte der Traktorführer die Maße seines Anhängers falsch ein, so dass dieser einen Pkw im Gegenverkehr touchierte und einen Schaden in Höhe von 15.000,- Euro verursachte.

