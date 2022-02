Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 27.02.2022

Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Hiltpoltstein

Samstagabend wurde in Kemmathen ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Nürnberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Nachdem ein zunächst durchgeführter Drogenvortest positiv verlief wurde von der Polizei eine Blutentnahme angeordnet und das Fahrzeug vor Ort abgestellt. Der Betroffene muss mit einem Fahrverbot und einer Anzeige rechnen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 27.02.2022

Neunkirchen am Brand. Am Samstagvormittag, verletzte sich ein 58jähriger, in einem Waldstück, bei Baumfällarbeiten schwer an der Schulter. Nachdem der Stamm ordnungsgemäß eingesägt war, brach dieser, vermutlich unter Spannung stehend, unkontrolliert ab und schnellte im Anschluss gegen den Arbeiter. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Langensendelbach. Zwei, dem Anschein nach etwa 18jährige männliche Jugendliche, konnten am Sonntag gegen 01.30 Uhr dabei beobachtet werden, wie sie in der Bubenreuther Straße, Ortsteil Bräuningshof, ein Auto beschädigten. An einem orangefarbenen Skoda verbogen sie das hintere Nummernschild. Weiterhin legten sie Holzstücke unter dort geparkte Fahrzeuge . Einer der Täter trug ein weißes Hemd und einen schwarzen Sakko. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim entgegen.

Forchheim. Am frühen Sonntagmorgen kamen sich in der Bamberger Straße, ein 25jähriger Forchheimer und ein 21jähriger aus dem Landkreis in die Haare. Bei der Rauferei verletzten sich die Kontrahenten leicht. Die Raufbolde erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 26.02.2022

Unfälle

Forchheim. Am Freitag um 05:45 Uhr missachtete an der Kreuzung Willy-Brandt-Allee und Franz-Josef-Strauß-Straße ein 25-jähriger Ford-Fahrer die Vorfahrt eines 22-jährigen BMW-Fahrers. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß. An beiden Autos entstand insgesamt 11.000.- Euro Sachschaden und der Fahrer des BMWs wurde leicht verletzt.

Unfallfluchten

Neunkirchen a.Brand. Ein orangefarbener Pkw fuhr in der Gräfenberger Straße gegen einen geparkten schwarzen Pkw Audi Q5, ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 1000.- Euro zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich am Freitag um 10 Uhr. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

Forchheim. Am Freitag zwischen 18:15 bis 18:30 Uhr wurde auf dem REWE-Parkplatz in der Bayreuther Straße ein dort parkender grauer Pkw Audi A4-Avant angefahren. Der Verursacher flüchtete ohne sich um den Schaden von ca. 1000.- Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

