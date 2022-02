Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 26.02.2022

Unfälle

Forchheim. Am Freitag um 05:45 Uhr missachtete an der Kreuzung Willy-Brandt-Allee und Franz-Josef-Strauß-Straße ein 25-jähriger Ford-Fahrer die Vorfahrt eines 22-jährigen BMW-Fahrers. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß. An beiden Autos entstand insgesamt 11.000.- Euro Sachschaden und der Fahrer des BMWs wurde leicht verletzt.

Unfallfluchten

Neunkirchen a.Brand. Ein orangefarbener Pkw fuhr in der Gräfenberger Straße gegen einen geparkten schwarzen Pkw Audi Q5, ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 1000.- Euro zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich am Freitag um 10 Uhr. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

Forchheim. Am Freitag zwischen 18:15 bis 18:30 Uhr wurde auf dem REWE-Parkplatz in der Bayreuther Straße ein dort parkender grauer Pkw Audi A4-Avant angefahren. Der Verursacher flüchtete ohne sich um den Schaden von ca. 1000.- Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

