Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 06.11.2021

Unfälle

FORCHHEIM. Am Freitag, kurz nach Mittag, befuhr eine 50-jährige Forchheimerin mit ihrem Skoda die Theodor-Heuss-Allee in Fahrtrichtung Eisenbahnbrücke. An der Kreuzung zum Bahnhof übersieht die Fahrzeugführerin eine verkehrsbedingt haltende, ebenfalls 50-järhige Frau aus Heßdorf. Durch den Aufprall wurde der Renault auf einen weiteren, vor der Frau wartenden VW, eines 55-jährigen Forchheimers geschoben. Im Wagen der Pkw-Lenkerin aus Heßdorf wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Zufällig befand sich ein Rettungswagen in der Nähe, welcher die Erstversorgung übernahm. Eine weitere Behandlung im Klinikum war zum Glück nicht von Nöten. Zwei Fahrzeuge waren aufgrund von Front- und Heckschäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 13000,- Euro.

Unfallfluchten

----

Diebstähle

---

Sonstiges

Forchheim. In den Abendstunden des Freitagabends kam es in der Bayreuther Straße in Forchheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern. Ein 34-jähriger Forchheimer war hierbei mit seinem Pkw unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen bremste ein 52-jähriger Mann, ebenfalls aus Forchheim plötzlich vor ihm ab. Als sich der 34-jährige dann auf die Linksabbiegespur einordnen wollte, zog der vor ihm fahrende ebenfalls nach links, sodass er ausweichen musste. Anschließend hielten beide an, wobei der jüngere Mann noch beleidigt und bedroht wurde. Der 52-jährige Fahrzeugführer muss sich nun strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 09191-7090 0 bei der PI Forchheim zu melden.

Forchheim. Am Freitagnachmittag erlaubte sich eine 13-jährige Forchheimerin einen nicht ungefährlichen Streich. Sie befand sich zusammen mit zwei weiteren gleichaltrigen Kindern auf dem Fußgängersteg, welche zur Sportinsel führt. Zunächst spuckte die junge Dame von der Brücke auf die darunter hindurchführende Autobahn. Anschließend entleerte sie den Inhalt einer PET-Flasche und warf diese ebenfalls noch nach unten. Die Flasche landete glücklicherweise neben der Leitplanke, sodass keine Personen oder Fahrzeuge gefährdet wurden. Durch die Mitteilung einer Zeugin konnten die Kinder noch vor Ort durch eine Streife der PI Forchheim angetroffen werden. Die Eltern wurden über den Vorfall informiert.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 06.11.2021

Trickdiebstahl im Einkaufsmarkt und anschließende Geldabhebung

Gößweinstein. Aus einer netten Geste ist am Freitagvormittag für eine 83-jährige ein ärgerlicher Trickdiebstahl geworden. Die ältere Dame wurde in einem Einkaufsmarkt von einer weiblichen Person angesprochen und nach einem Haltbarkeitsdatum auf einer Verpackung gefragt. Während die Gößweinsteinerin der Frau zu helfen versuchte, wurde ihre Geldbörse samt persönlicher Dokumente und Bargeld aus ihrer mitgeführten Handtasche entwendet. Der Diebstahl fiel der Rentnerin erst später an der Kasse auf. Noch während sich die Geschädigte im Einkaufsmarkt befand, wurden mit der erlangten EC-Karte widerrechtlich mehrere Barabhebungen an einem nahegelegenen Bankautomaten getätigt. Die Seniorin beschreibt die Tatverdächtige als 50 bis 60 Jahre alte Frau, die gebrochen Deutsch sprach. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu den Tatverdächtigen oder einem benutzten Fahrzeug, werden gebeten, sich bei der Polizei Ebermannstadt unter Tel. 09194/7388-0 zu melden.

Diebstahl eines Rennrades

Ebermannstadt. Im Zeitraum von Freitag, 29.10.2021, 18:00 Uhr bis Samstag, 30.10.2021, 10:00 Uhr, wurde am Bahnhofsplatz in Ebermannstadt ein rotes Rennrad mit auffälligen Hörnerlenker entwendet. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss gesichert, welches vom unbekannten Täter durchgezwickt wurde. Dem Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 200,- Euro. Hinweise an die PI Ebermannstadt, Tel. 09194/7388-0.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay