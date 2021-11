Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 28.11.2021

Unfälle

Unfallfluchten

Diebstähle

Sonstiges

Eggolsheim. In der Zeit von Montag bis Samstag löste jemand an einem in der Frankenstraße geparkten schwarzen Pkw BMW die Radmuttern. Dem Geschädigten fiel dies während der Fahrt auf. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 entgegen.

Landkreis Forchheim

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Muggendorf. Am Samstag den 27.11.2021, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in Muggendorf, Dooser Kreuzung in Richtung Muggendorf ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine vierköpfige männliche Wandergruppe trotzte dem Schneeregen und begab sich auf eine Wandertour. Ein 20-jähriger fuhr mit seinem BMW in die gleiche Richtung. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse sowie der nahenden Dämmerung erkannte Pkw-Fahrer die am rechten Fahrbahnrand laufende Wandergruppe zu spät. Trotz sofortigem Ausweichversuch des BMW-Fahrers wurde ein 26-jähriger aus der Gruppe mit der rechten Fahrzeugseite erfasst. Der Verletzte wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Forchheim verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1000 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Gräfenberg. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in den Morgenstunden des 26.11.2021 einen Stromverteilerkasten. Der in Haidhof umgefahrene Verteilerkasten drückte zudem den Gartenzaun einer angrenzenden 50-jährigen nieder. Herausstehende Drähte und Kabel wurden durch einen Techniker umgehend abgesichert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1100 EUR. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Ebermannstadt unter Tel. 09194/7388-0 in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 27.11.2021

Unfälle

Forchheim. Am Freitagvormittag kam es in der Hafenstraße in Forchheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wollte 69-jähriger Forchheimer mit seinem Opel aus dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ausfahren und übersah dabei eine 40-jährige Frau mit ihrem Seat. Aufgrund des Zusammenstoßes kam es an der Front des Opels sowie an der Seite des Seat zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro.

Forchheim. Ebenfalls zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es Freitagmittag in der Burker Straße in Forchheim. Hierbei wollte eine 56-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Fiat aus der Röthenstraße in die Burker Straße einfahren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 33-jährigen Mannes. Dieser befuhr mit seinem VW die Burker Straße in stadtauswärtiger Richtung. Durch den Zusammenstoß kam es zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 6000,- Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Eggolsheim. Am Freitagabend kam es in Eggolsheim zu einem weiteren Verkehrsunfall ohne Verletzte. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 60-jähriger Weilersbacher mit seinem VW die Staatsstraße und war vorfahrtsberechtigt. Ein 63-jähriger Eggolsheimer übersah diesen beim Einfahren von der Kreisstraße in die Staatsstraße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro entstand.

Unfallfluchten

Diebstähle

Kleinsendelbach. Im Zeitraum von 25. auf 26.11.2021 wurden von einem Golfplatz zwei Steinfiguren entwendet. Diese befanden sich direkt zwischen den Abschlägen und wurden vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Wert der Figuren beläuft sich auf ca. 800,- Euro. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Forchheim unter der Telefonnummer 09191-7090-0 erbeten.

Sonstiges

Forchheim. Am Freitagabend wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Pkw in der Bayreuther Straße in Forchheim gemeldet, welcher offensichtlich sehr langsam und in Schlangenlinien unterwegs war. Der Zeuge konnte letztlich das Fahrzeug so lange beobachten, bis die eintreffende Polizeistreife eine Kontrolle des Fahrers durchführen konnte. Der Grund für die auffällige Fahrweise war dann auch schnell gefunden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2 Promille, sodass eine Weiterfahrt nicht mehr gestattet wurde. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte und somit nicht berechtigt war einen Pkw zu führen. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Landkreis Forchheim

Verkehrsunfall

Weilersbach. Zwei leicht verletzte Personen und 45.000,-€ Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Freitagnachmittag auf der B 470, an der Weilersbacher Einmündung, ereignete.

Ein 86-jähriger VW-Fahrer wollte von der Ebermannstädter Straße nach links auf die B 470 in Richtung Ebermannstadt abbiegen. Hierbei übersah er den in Richtung Forchheim fahrenden, vorfahrtsberechtigten BMW eines 74-jährigen Pkw-Fahrers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert. Beide Fahrzeugführer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße musste von der Feuerwehr für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge vollständig gesperrt werden.

