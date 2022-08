Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 28.08.2022

Verkehrsunfall

Igensdorf

Am Freitagvormittag wollte ein 64-jähriger Audi-Fahrer auf der Staatsstraße von Eckental in Richtung Kleinsendelbach einen Traktor überholen und scherte deshalb auf die Gegenfahrbahn aus um die Überholstrecke zu überblicken. Ein 27-jähriger BMW-Fahrer kam entgegen und wich nach rechts in Bankett aus, um einen möglichen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei erfasste er mit seinem Pkw ein neben der Straße stehende Kilometrierungsschild. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 3000,- Euro.

Verkehrsunfallflucht

Kirchehrenbach

Am Samstagabend musste ein 18jähriger Pkw-Fahrer auf der Strecke zwischen Wiesenthau und Kirchehrenbach wegen eines zu weit links entgegenkommenden Fahrzeuges nach rechts ausweichen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Obwohl ein Sachschaden von über 5000.- Euro entstanden war, fuhr der Unfallverursacher - es handelt sich um einen schwarzen Pkw- unbeeindruckt weiter und entkam unerkannt. Die Polizeiinspektion Ebermannstadt bittet um Hinweise.

Sonstiges

Ebermannstadt

Am Freitagnachmittag kam es in Ebermannstadt im Bereich der Oberen Bayerischen Gasse zu einem Vorfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einer 51-Jährigen Fußgängerin, die mit ihrer Labrador-Hündin Gassi ging. Hierbei soll ein 78-jähriger Suzuki-Fahrer absichtlich und ungebremst auf den Hund zugefahren sein. Zu einem Schaden oder einer Verletzung kam es glücklicherweise nicht. Die Polizeiinspektion Ebermannstadt leitete jedoch ein Strafverfahren gegen den Pkw-Fahrer ein.

Igensdorf

Ein Streit zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Lieferwagenfahrer eskalierte am Freitagnachmittag in der Forchheimer Straße. Nachdem der Fahrer des silberfarbenen Transporters zunächst mit dem neben seinem Pkw stehenden jungen Mann eine verbale Auseinandersetzung geführt hatte, kehrte dieser kurze Zeit später mit Verstärkung an dessen Haustüre zurück. Obwohl der öffnende Hausherr mit dem vorangegangenen Vorfall nichts zu tun hatte, schlug der äußerst aggressive Lieferwagenfahrer auf ihn ein und bedrohte und beleidigte ihn mit Unterstützung seiner Begleitung. Es handelte sich um zwei junge Männer mit osteuropäischem Aussehen und kräftiger Bodybuilder-Statur. Anschließend flüchteten beide. Sie nutzten einen Mercedes Vito mit abgedunkelten Scheiben und einer orange/braunen Firmenaufschrift auf der Heckklappe. Wer kann Hinweise zu den beiden Tätern geben? Die Polizeiinspektion Ebermannstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 28.08.2022

Unfälle

Unfallfluchten

Diebstähle

Forchheim. Am Freitagnachmittag zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr wurde am Forchheimer Bahnhof ein weiß-grünes Mountainbike, Marke Bulls entwendet. Das Fahrrad war hierbei an einem Ticketautomaten an der Fußgängerunterführung am Zugang Bayreuther Straße angekettet. Der Entwendungsschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Wer kann Hinweise zu Verbleib des Fahrrades machen?

