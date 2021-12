Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 50.12.2021

Landkreis Forchheim

Verkehrsunfall

Kollision mit Gegenverkehr

Igensdorf - Am Samstagmorgen kam ein 21-jähriger Pkw-Fahrer auf der Staatsstraße zwischen Steinbach und Frohnhof beim Abbremsen auf schneeglatter Straße nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Anschließend kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden, 76-jährigen Pkw-Fahrer. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 35000 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 05.12.2021

Unfälle

Honings, Lkr. Forchheim - Am Samstag verlor gegen 11.00 Uhr ein 34-jähriger BMW-Fahrer auf der Staatsstraße zwischen Neunkirchen am Brand und Honings wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam im Kurvenbereich ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb mit seinem Fahrzeug im Straßengraben liegen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt.

Unfallfluchten

Keine Meldungen.

Diebstähle

Keine Meldungen.

Sonstiges

Forchheim - Am Samstag traten gegen 04.45 Uhr zwei bislang unbekannte Täter an zwei Fahrzeugen, welche in der Kaiserin-Kunigunda-Straße abgestellte waren, die Außenspiegel ab. Anschließend flüchteten sie in Richtung Bammersdorfer Straße. Durch die hinzugerufenen Streifen konnten die Fußspuren im Schnee bis in den Kellerwald verfolgt werden. Im Bereich der Rosenau verloren sich jedoch die Spuren. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 04.12.2021

Landkreis Forchheim

Verkehrsunfall

Ebermannstadt - Am späten Freitagnachmittag fuhr eine 67-jährige Frau mit ihrem Pkw, Seat, die B470 von Streitberg Richtung Ebermannstadt, als sie an der Einmündung nach Gasseldorf aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Weiteren überfuhr sie 2 Verkehrsinseln, sowie 2 Verkehrszeichen und kollidierte mit der Leitplanke, wo sie schließlich zum Stillstand kam. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt und wurde mit einem Rettungsdienst ins Krankenhaus Forchheim verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6400 Euro beziffert. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehr Ebermannstadt, sowie die Straßenmeisterei wurden ebenfalls zum Abbinden von Betriebsstoffen, sowie Verkehrslenkungsmaßnahmen hinzugezogen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 04.12.2021

Unfälle

Keine Meldungen.

Unfallfluchten

Forchheim - Am Freitag kam es um 19.48 Uhr auf der Strecke zwischen Reuth und Serlbach zu einem Streifvorgang zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei wurde an einem Fahrzeug der Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Der andere Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Folgen zu kümmern. Dieser fuhr einen weißen VW Golf mit Forchheimer Zulassung. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Diebstähle

Forchheim - Von einer Baustelle An der Lände wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr ein Hilti-Ladegerät samt Akku im Wert von 200 Euro entwendet.

Forchheim - Am Freitag wurde gegen 11.30 Uhr aus dem Stadtpark in der Egloffsteinstraße ein BMX-Fahrrad im Wert von ca. 200 Euro entwendet. Der Täter konnte bei der Tatausführung beobachtet werden, die Ermittlungen laufen.

Sonstiges

Forchheim - Am Freitag wurde auf dem Parkplatz einer Firma am Sandäcker ein Fahrzeug beschädigt. Hierbei wurde in der Zeit von 18.25 Uhr bis 22.00 Uhr die Luft aus allen Reifen abgelassen und das gesamte Fahrzeug verkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

