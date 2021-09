Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 19.09.2021

Unfälle

Pinzberg. Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 23-jähriger Mann, als er am Samstag um 14:45 Uhr während seiner Fahrt mit dem Motorrad auf der Kreisstraße von Gosberg Richtung Kersbach in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr krachte. Er stieß dort frontal in den entgegenkommenden Pkw VW Polo einer 21-jährigen Frau, wodurch er sich schwerste Verletzungen zuzog. Ein zufällig in der Nähe befindlicher Polizeihubschrauber flog daraufhin den Motorradfahrer eilig ins Krankenhaus, da dessen Ableben nicht ausgeschlossen werden konnte.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, an seiner Yamaha in Höhe von 8000.- Euro und am Pkw in Höhe von 5000.- Euro. Die junge Frau erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen, weshalb sie der Rettungsdienst ins Krankenhaus verbrachte. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Fahrzeugwracks. Zur Klärung der genauen Unfallursache beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter, damit dieser die Polizeibeamten vor Ort bei der Unfallaufnahme unterstützt. Die Kreisstraße musste während dessen komplett gesperrt werden.

Pinzberg. Der 18-jährige Fahrer einer Harley-Davidson befuhr am Samstag um 15:05 Uhr die Kreisstraße von Kersbach nach Gosberg, während vor ihm eine 57-jährige Frau in ihrem Pkw Renault Twingo fuhr. Genau in dem Moment als die Frau nach links abbog um zu wenden, überholte sie der Motorradfahrer und beide stießen zusammen. Am Pkw entstand 3000.- und am Motorrad 500.- Euro Sachschaden. Da der Mann leichte Verletzungen erlitt, brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Forchheim. An der Kreuzung Äußere Nürnberger Straße Ecke Hafenstraße übersah am Samstag, um 20:45 Uhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw Daimler Benz beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Pkw Daimler Benz eines 24-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ca. 7000.- Euro Sachschaden.

Neunkirchen a.Brand. Ein 14-jähriger Schüler befuhr am Samstag kurz vor 22 Uhr die Josef-Kolb-Straße mit seinem Fahrrad. Hierbei übersah er auf Grund Unachtsamkeit einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW Caddy und fuhr ungebremst in dessen Heck. Der junge Mann verletzte sich hierbei leicht und am Pkw entstand ca. 1000.- Euro Sachschaden.

Unfallfluchten

Forchheim. Am Samstag von 10:00 bis 13:30 Uhr stellte der Fahrer eines grauen Seat Alhambra seinen Pkw auf mehreren Parkplätzen im Stadtgebiet Forchheim ab. Während er parkte und seine Einkäufe erledigte, fuhr jemand auf einen der Parkplätze gegen seinen vorderen linke Kotflügel, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1000.- Euro zu kümmern. Hinweise zum flüchtigen Schadensverursacher nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

Forchheim. Während ein weißer Pkw Fiat 500 von Mittwoch bis Donnerstag in der Straße „Regnitzau“ am Fahrbahnrand parkte, war ihm jemand in die linke Seite gefahren und geflüchtet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000.- Euro geschätzt. Hinweise zum flüchtigen Schadensverursacher nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

Diebstähle

Forchheim. Der Ladendetektiv vom Einkaufsmarkt in der Willy-Brandt-Allee erwischte am Samstagnachmittag einen 21-jährigen Mann, wie er ein Paar Sportschuhe im Wert von 30.- Euro entwendete. Er hielt ihn fest und übergab ihn an die Polizei. Da der Dieb keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, ordnete der zuständige Staatsanwalt bei ihm eine Sicherheitsleitung von 200.- Euro an. Nachdem der Täter bezahlte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Sonstiges

Landkreis Forchheim. Am Samstag während eines Amateurfußballspiels drohte ein mit der Entscheidung des Schiedsrichters unzufriedener Zuschauer diesem damit, dass er ihn erhängen würde. Der 51-jährige Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Forchheim. Aufgrund seines stark alkoholisierten Zustands sollte ein 24-jähriger Mann am Sonntag um 03:00 Uhr in der Bamberger Straße aus einer Gaststätte verwiesen werden. Daraufhin schlug er um sich und traf zwei junge Frauen im Gesicht, welche er dadurch leicht verletzte.

