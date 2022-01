Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 08.01.2022

Unfälle

Unfallfluchten

EFFELTRICH. Am Donnerstag, den 06.01.22 wurde im Zeitraum von 15.00 bis 16.30 Uhr, auf dem Wanderparkplatz in der Bergstraße, ein silberner Golf angefahren und beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim zu melden.

Diebstähle

KLEINSENDELBACH. Unbekannte brachen den Briefkasten der Kirchenstiftung St. Heinrich im Zeitraum von Donnerstag, den 06.01.22, 14.00 Uhr, bis Freitag, den 07.01.22, 13:15 Uhr, auf und entwendeten die darin befindlichen Spendengelder in Höhe von 100 bis 200 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 08.01.2022

Verkehrsunfälle

Gräfenberg. Am Freitagnachmittag kam es in der Bayreuther Straße zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Ein 19-jähriger Opelfahrer geriet aufgrund zu hoher Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn in einer Linkskurve ins Schleudern, schlitterte über die Fahrbahn und pralle letztendlich gegen die Hausfassade einer Werkstatt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Pkw des 19-jährigen ist allerdings wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR.

Alkoholkontrolle

Gößweinstein. Am Freitagvormittag führte eine Streifenbesatzung der PI Ebermannstadt eine allgemeine Verkehrskontrolle eines 60-jährigen Mofafahrers durch. Hierbei wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein folgender Alkoholtest bestätigte den „guten Riecher“ der Beamten. Mit 1,6 Promille wurde dem Mofafahrer die Weiterfahrt untersagt. Eine Blutentnahme sowie eine Anzeige nach dem Strafgesetzbuch waren die Folge.

