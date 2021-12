Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 25.12.2021

Unfälle

Unfallfluchten

Diebstähle

FORCHHEIM. In der Nacht vom 23.12.2021 zum Heiligabend wurden in der Serlbacher Straße die amtlichen Kennzeichen eines blauen Pkw Mercedes durch einen unbekannten Täter entwendet. Wer verdächtigte Beobachtungen machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 24.12.2021

Kirchehrenbach. Donnerstagvormittag wurde in der Hauptstraße in Kirchehrenbach der Außenspiegel eines geparkten schwarzen Skoda angefahren. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter, hinterließ aber türkisfarbene Spuren an dem Spiegel. Wer hat etwas beobachtet?

Egloffstein. Bereits am vergangenen Wochenende wurde ein in der Egilolfstraße geparkter Pkw angefahren und beschädigt. Der Verursacher meldete sich nicht, obwohl ein Schaden in Höhe von 3000.- Euro entstanden war. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebermannstadt entgegen, Tel.: 09194/7388-0.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 24.12.2021

Unfallfluchten

HAUSEN. Am 23.12.2021, kurz nach 09:00 Uhr, wurde in der Thurner Straße in Hausen eine Mauer angefahren, die durch den Verkehrsunfall beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, hinterließ allerdings roten Lackabrieb an der Mauer, sowie Teile seines Rücklichts. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefonnummer 09191/7090-0 zu melden.

Diebstähle

FORCHHEIM. In den Mittagsstunden des 23.12.2021 wurde ein blau-schwarzes Kinderfahrrad der Marke „Bulls“ in der Merowingerstraße entwendet. Das Mountainbike war durch ein Schloss gesichert und stand hinter einem Sichtschutz. Wer verdächtigte Beobachtungen machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.

