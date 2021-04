Dienstags bis sonntags von 10:00 bis 17:00 Uhr dürfen Interessierte mit Einzelterminen die Kaiserpfalz mit ihren kostbaren spätgotischen Wandmalereien besichtigen. Das teilt die Stadt Forchheim mit. Auch das Erlebnismuseum Rote Mauer in der Wallstraße hat sonntags von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Museumsbesucher melden ihren Besuch vorab an der Museumskasse unter der Telefonnummer 09191 714-326 zu den Öffnungszeiten an. Die Terminvergabe per E-Mail ist leider nicht möglich! Das Archäologiemuseum Oberfranken, ein Zweigmuseum der Archäologischen Staatssammlung München, erschließt die bedeutende Fundlandschaft Oberfrankens in vorgeschichtlicher Zeit: Über 600 Spitzenobjekte, wie Kultgegenstände, Waffen und Schmuck, zeugen vom kulturellen Reichtum der Region von der Steinzeit bis an die Schwelle der Neuzeit.

Im Museum zum Trachtenwesen der Fränkischen Schweiz eröffnet sich den Betrachter eine liebevoll arrangierte Sammlung von Originaltrachten aus der Fränkischen Schweiz, die die Vielfalt und die unterschiedlichen Funktionen dieser außergewöhnlichen Kleidung dokumentiert. Das Stadtmuseum muss leider weiterhin geschlossen bleiben.