Nachdem am Samstag (18. Februar 2022), gegen 19.30 Uhr, ein 40-jähriger Mann, in der Henkerstegstraße in Neunkirchen am Brand, mehrere Personen, teilweise mit einem Metallgegenstand, verletzt und beleidigt habe, sei die Polizei verständigt worden, berichtet die Inspektion in Forchheim.

"Da er sich übermäßig aggressiv zeigte, mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Hierbei wehrte er sich vehement und trat gegen die eingesetzten Polizeibeamten", heißt es im Bericht. Einige Familienangehörige des Täters hätten dann versucht, die Polizeimaßnahmen zu stören und gegen die Beamten vorzugehen. Aufgrund dieses Umstandes habe Verstärkung angefordert werden müssen, wobei insgesamt sieben Einsatzwägen unter anderem aus Mittelfranken und Bamberg, sowie Rettungsdienste zum Einsatz gekommen seien.

Der Haupttäter sei in Gewahrsam genommen worden. Ein später durchgeführter Alkotest habe einen Wert von 0,70 Promille ergeben. Ein Beamter sei leicht am Auge verletzt worden, so die Polizei. Es würden Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sowie verschiedener Körperverletzungsdelikte und Beleidigung geführt.