Ein 44-jähriger Ladendieb hatte bei einem Supermarkt in der Weyhausenstraße in Neunkirchen am Brand Waren im Wert von 275 Euro gestohlen. Laut Polizeiinspektion Forchheim wurde er von der Filialleitung zur Rede gestellt und ist daraufhin in Richtung einer Tankstelle geflohen. Dort ließ er sein Diebesgut zurück.

Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren hatten die Situation mitbekommen und verfolgten den 44-Jährigen. Der Dieb versteckte sich in einem Gebüsch in der Nähe eines Tennisplatzes.

Jugendliche verfolgen Ladendieb in Neunkirchen - und sorgen für Festnahme

Der Täter konnte von der Polizei festgenommen werden - auch dank der Reaktion der Jugendlichen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte eine Sicherheitsleistung von 200 Euro, da der Dieb keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt.

Vorschaubild: © pixabay.com/4711018