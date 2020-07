Monsignore feiert in Forchheim 60. Priesterjubiläum

Am 17. Juli 1960, vor 60 Jahren, wurde Otto Donner in Bamberg zum Priester geweiht. 60 Jahre später durfte der einzig lebende Ehrenbürger der Stadt Forchheim in "seiner" Pfarrkirche St. Martin das diamantene Priesterjubiläum feiern.

Den Dankgottesdienst feierte er gemeinsam mit zwei seiner ehemaligen Kapläne - dem jetzigen Forchheimer Dekan Pfarrer Martin Emge und dem Pfarrer von Neunkirchen am Brand, Joachim Cibura, sowie dem vor wenigen Wochen geweihten Neupriester Christian Wohlfahrt. Gemeinsam mit ihnen nahmen zahlreiche Gläubigen vor Ort und im Livestream am Gottesdienst teil. Und Donner ließ es sich nicht nehmen, die Predigt selbst zu halten. Er stellte darin die Frage: "Wird der Menschensohn, wenn er kommt, noch Glauben finden?"

Nach dem Gottesdienst konnte man seine persönlichen Glückwünsche bei einem Stehempfang im Pfarrgarten an den Jubilar übermitteln.

Zur Person

Otto Donner wurde 1933 in Plan bei Marienbad geboren. Nach seinem Abitur in Forchheim studierte er Theologie und Philosophie in Bamberg und wurde am 17. Juli 1960 in Bamberg zum Priester geweiht. Nach Kaplanstellen in Uffenheim (Kreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim), Erlangen, Bamberg und Dechsendorf wurde er 1967 Pfarrer von Seßlach (Kreis Coburg) und kam 1975 wieder als Stadtpfarrer von St. Martin nach Forchheim zurück. 1984 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen, 1998 der Titel Monsignore ("Päpstlicher Kaplan"). Im Jahr seiner Pensionierung, 2003, wurde er zum Ehrenbürger von Forchheim ernannt.