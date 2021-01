Am Donnerstagabend ist ein schwarzer VW Touran aufgefallen, der von Hallerndorf bis Neuses in Schlangenlinien fuhr. Als die Fahrerin schließlich gegen 17.45 Uhr äußerst unsicher versuchte, vom Parkplatz eines Discounter-Marktes in der Straße Weinhütten in den fließenden Verkehr einzufahren, konnte sie von einer Streife der Polizeiinspektion Forchheim angehalten werden. Nachdem die Dame bei der Kontrolle recht schwerfällig reagiert hatte, wurde ihr ein Atemalkoholtest angeboten. Die Beamten staunten allerdings nicht schlecht, als das Gerät 3,74 Promille anzeigte. Es folgten eine Blutentnahme im Klinikum, die Beschlagnahme ihres Führerscheins und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr . Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.