Messer-Vorfall in Forchheim? Polizei sucht zwei junge Menschen: Am Sonntagabend (13. Dezember 2020) wurde der Polizei Forchheim mitgeteilt, dass es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Daimlerstraße zu einem Vorfall mit einem Messer kam. Wie die örtliche Dienststelle in ihrem Pressebericht schreibt, soll dort gegen 17.00 Uhr eine junge Frau unter Vorhalt eines Messers einen einstelligen Geldbetrag an zwei junge Männer übergeben.

Vor Ort konnten weder die beiden Männer, noch die junge Frau angetroffen werden. Eine Fahndung nach den Personen verlief ebenfalls erfolglos. Die junge Frau, etwa 20 Jahre alt, befand sich offensichtlich in Begleitung eines ebenfalls etwa 20-jährigen Mannes. Zeugen, die zur genannten Zeit am Parkplatz des Schnellrestaurants oder in dessen Umgebung diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 09191/70900 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Symbolfoto: evgeniykleymenov / Adobe Stock