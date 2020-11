Im Landkreis Forchheim ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert über 100 angestiegen und liegt aktuell bei 123,92. Es werden vermehrt auch Infektionen in Schulen und Kindertagesstätten festgestellt. Aus diesem Grund ordnet das Landratsamt Forchheim, Gesundheitsamt, zunächst für den Zeitraum Montag, 9. November, bis Freitag, 20. November, Folgendes an: 1. Grundschulen: In Grundschulen gilt der Regelbetrieb bei gleichzeitiger Fortsetzung der Maskenpflicht auch am Sitzplatz im Klassenzimmer für alle Jahrgangsstufen.

2. Weiterführende Schulen: In allen weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 5 ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Schülern in Unterrichtsräumen einzuhalten. Es gilt die Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) auch am Sitzplatz im Klassenzimmer für Schüler aller Jahrgangsstufen auch während des Unterrichts.

Es besteht eine Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten MNB für Lehrkräfte und sonstiges unterrichtendes Personal auch während des Unterrichts sowie für Personal der schulischen Ganztagsangebote und der Mittagsbetreuung.

Soweit aufgrund der baulichen Gegebenheiten der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, bedeutet dies die Teilung der Klassen und eine damit verbundene Unterrichtung der Gruppen im wöchentlichen oder täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht.

3. Kindertagesstätten: Für Kindertagesstätten wird die Einrichtung fester Gruppen festgelegt. Ein Wechsel der Erzieherinnen und Erzieher ist nicht mehr zulässig.

Die steigenden Fallzahlen im Landkreis bedingen laut Landratsamt diese Anordnungen, die sich aus dem Rahmenhygieneplan Schulen beziehungsweise dem Rahmenhygieneplan für die Kindertagesbetreuung und die Heilpädagogischen Tagesstätten ergäben. Die differenzierte Betrachtungsweise ergebe sich aus den festgestellten unterschiedlichen Infektionswegen und Infektionsübertragungen im Landkreis Forchheim.

Vermehrte Infektionen und Infektionsübertragungen erfolgten ganz überwiegend in weiterführenden Schulen, in denen auch die Lehrer die Klassen wechseln und keine feste Zuordnung möglich ist.

In Grundschulen seien Infektionen derzeit noch sehr selten, daher könne hier der Regelbetrieb vorerst weitergeführt werden. Auch in Kitas geht von den Kindern nach den Erkenntnissen der Kreisbehörde bisher keine große Übertragung aus.

Infektionsketten nachverfolgen

Um eine Nachverfolgung der Infektionsketten aber zu gewährleisten und die Schließung ganzer Kindergärten zu vermeiden, hält das Gesundheitsamt die Anordnung fester Gruppen für angebracht.