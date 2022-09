Wie das Landratsamt Forchheim berichtet, gibt es zum Schuljahresbeginn ab dem 13. September 2022 folgende Änderungen in den Fahrplänen des Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Forchheim:

Auf Linie 217 wird die Fahrt um 7:39 Uhr von Affalterbach nach Igensdorf an Mo-Fr an Schultagen mit einem zusätzlichen Bus verstärkt. Dieser beginnt mit Pettensiedel Mitte um 7:40 Uhr, Pettensiedel Drosselhof um 7:41 Uhr, und endet in Igensdorf an der Haltestelle Neue Schule um 7:49 Uhr.

Ebenso wird die Fahrt um 6:55 Uhr von Affalterbach nach Gräfenberg an Mo-Fr an Schultagen mit einem zusätzlichen Bus verstärkt. Dieser beginnt mit Pettensiedel Mitte um 6:56 Uhr, Pettensiedel Drosselhof um 6:57 Uhr, und endet in Gräfenberg am Schulzentrum um 7:18 Uhr.

Somit besteht für Schüler aus Pettensiedel eine zusätzliche Verbindung zu der Schule in Igensdorf und zur Real- und Mittelschule in Gräfenberg.

Auf Linie 231 wird die neue Haltestelle Voigendorf Aussiedlerhof bei den Fahrten an Mo-Fr an Schultagen um 12:55 Uhr ab Ebermannstadt Schulzentrum, an Mo-Do an Schultagen um 15:25 Uhr ab Ebermannstadt Bahnhof und an Mo-Do an Schultagen um 17:02 Uhr ab Ebermannstadt Bahnhof in Richtung Siegritzberg bei Bedarf nur zum Aussteigen bedient. Die bestehende Haltestelle Voigendorf wird umbenannt in Voigendorf Ort.

Auf Linie 265 wird bei der Fahrt an Mo-Fr an Schultagen um 16:05 Uhr ab Forchheim Paradeplatz Café Schmitt Richtung Willersdorf die Haltestelle Pautzfeld Kirche zusätzlich um 16:28 Uhr bedient. Die restlichen Fahrzeiten sind jeweils 3 Minuten später als bisher.

Fahrgäste werden gebeten sich über die geänderten Fahrpläne zu informieren. Alle Fahrpläne und Auskünfte zu Verbindungen erhalten Sie über die Homepage des VGN unter www.vgn.de.

Bis Mittwoch, 30.11.2022, ist in Forchheim im Zuge der Neugestaltung des Paradeplatzes der Kreisverkehr Klosterstraße/Paradeplatz/Marktplatz gesperrt. Hierüber wurde bereits in einer früheren Pressemitteilung informiert.

Ab dem Schulbeginn zum 13.09.2022 gibt es daher bei mehreren Fahrten folgende Änderungen:

Die Buslinie 206 um 7:40 Uhr an Mo-Fr an Schultagen von Heroldsbach nach Forchheim ZOB endet bereits an der Haltestelle Ruhalmstraße. Fahrgäste mit Fahrtziel ZOB werden gebeten auf die Fahrten um 7:21 Uhr an Mo-Fr an Schultagen von Heroldsbach nach Forchheim und 7:23 Uhr an Mo-Fr von Zeckern nach Forchheim ZOB auszuweichen.

Die Buslinie 216 um 7:06 Uhr an Mo-Fr an Schultagen von Oesdorf nach Forchheim bedient zusätzlich die Haltestelle Kolpingsplatz.

Bei der Buslinie 261 entfällt bei der Fahrt um 7:40 Uhr an Mo-Fr vom Kellerwald zum ZOB der Bedarfshalt nur zum Aussteigen um 7:56 Uhr Paradeplatz. Nach Bedienung des ZOB wird ohne Wartezeit am ZOB die Klosterstraße ersatzweise für Paradeplatz angefahren, Ankunft ca. 8:00 Uhr.

Bei der Buslinie 262 entfallen bei der Fahrt um 7:41 Uhr an Mo-Fr an Schultagen die Bedarfshalte nur zum Aussteigen um 7:52 Uhr Klosterstraße, und 7:55 Uhr Paradeplatz. Es wird direkt zum ZOB gefahren. Danach wird in Richtung Forchheim-Süd die Ersatzhaltestelle am Nürnberger Tor angefahren, sowie die Ruhalmstraße.

Bei den Buslinien 263 und 265 gibt es keine Änderungen im Fahrplan. Als Ersatzhaltestelle für den Paradeplatz dient die Klosterstr.

Die Fahrten der Buslinie 266 an Mo-Fr an Schultagen um 7:26 und 7:35 Uhr von Eggolsheim nach Forchheim bedienen zuerst den ZOB, und fahren danach zur Haltestelle Ruhalmstraße.

Die Abfahrten der Schülerheimfahrten finden an folgenden Haltestellen statt:

Klosterstraße Richtung Paradeplatz: Buslinie 206, 263, 265, 266

Klosterstraße Richtung ZOB: Buslinie 223

Ersatzhaltestelle Nürnberger Tor Richtung Forchheim-Süd: Buslinie 216, 224

Ruhalmstraße: Buslinie 216, 224

Die Buslinie 261 bedient die Haltestelle Klosterstraße, die Buslinie 262 bedient die Ersatzhaltestelle am Nürnberger Tor.

Fahrgäste werden gebeten, auch die Hinweise an den Haltestellen zu beachten!

Vorschaubild: © marsjo/pixabay.com (Symbolbild)