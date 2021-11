Im Rahmen der Woche der Abfallvermeidung hat die Abfallwirtschaft des Landratsamtes Forchheim Kindergärten, Schulen, Vereine und Firmen aufgerufen, ihre Abfalleinspartipps mitzuteilen. Als Belohnung für die Ideen werden Preisgelder vergeben.

Im Zuge dessen wurde die Jury von Ideen überrollt. Ideen, die hier im Landkreis erprobt sind. Mit Hilfe dieser Tipps soll es weiteren Einrichtungen ermöglicht werden Abfälle einzusparen.

Das Rennen um den ersten Platz hat der Waldkindergarten Hausen gemacht.

Der Kindergarten ist auf einem sehr guten Weg zum plastikfreien Kindergarten. Dabei wird bei allen Einkäufen, Neuanschaffungen und im Kita-Alltag versucht nachhaltig und ressourcenschonend zu handeln. Dabei werden mit einem Erhebungsbogen Plastikgegenstände und deren Alternativen bewertet. Die Plastikvermeidung betrifft jedoch nicht nur Alltagsgegenstände, sondern auch den Inhalt der Brotzeitbox.

Da die Kinder des Waldkindergartens stets im Freien unterwegs sind, begegnen ihnen auf ihren Wegen immer wieder Müll. Hierzu wurden Arbeitshandschuhe, Greifzangen und Müllsäcke angeschafft um die Natur von Unrat zu befreien. Über den weggeworfenen Müll sind die Kinder natürlich sehr verärgert. Dass Kinder den Müll von Erwachsenen wegräumen (müssen), sollte zu denken geben.

Darüber hinaus werden verschiedene Versuche zum Thema Müll durchgeführt. In einem „Langzeitforschungsprojekt“ wurden verschiedene Müllarten in der Erde vergraben und jeden Monat ausgegraben und die Veränderungen fotographisch dokumentiert. Durch Versuche wie diese lernen die Kinder spielend, welche negativen Auswirkungen weggeworfene Abfälle in der Natur haben. Dadurch werden Sie für diese Themen sensibilisiert.

Die eingereichten Tipps aller Teilnehmer werden nun aufbereitet und den Kindergärten im Landkreis Forchheim zur Verfügung gestellt. Hiermit soll das Thema Abfallvermeidung flächendeckend im Landkreis Forchheim verbreitet werden.

Die Abfallwirtschaft des Landratsamt Forchheim dankt allen weiteren teilnehmenden Kindergärten für ihre tollen Ideen und bedankt sich bei ihnen mit weiteren Preisgeldern und Urkunden.