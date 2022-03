Die FO 7 in Effeltrich, Baiersdorfer Str. 12 wird wegen Verheben einer Glasfaserstation mittels Autokran am 9.3.2022 (8.00-12.00 Uhr) für den Durchgangsverkehr vollständig gesperrt. In Poxdorf, Reuthstraße, wird für die Abwicklung des Busbetriebs ein einseitiges, absolutes Halteverbot angeordnet, informiert das Landratsamt Forchheim.

Die Umleitung erfolgt einerseits über Kersbach und Poxdorf, andererseits über Langensendelbach und Poxdorf.